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Сидорчук впервые пропустил матч чемпионата Бельгии. Вестерло уступил Мехелену

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Просидел весь поединок на скамейке для запасных

Сидорчук впервые пропустил матч чемпионата Бельгии. Вестерло уступил Мехелену

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 29 тура чемпионата Бельгии "Мехелен" дома принимал "Вестерло". Хозяева победили со счётом 3:1.

Участие в этом матче не принял Сергей Сидорчук. Украинец весь поединок провел на скамейке запасных.

Впервые с момента своего перехода в “Вестерло” полузащитник не вышел на поле в матче чемпионата Бельгии. Всего на его счету один гол, один ассист и четыре желтых карточки в 22 матчах первенства.

После поражения “Вестерло” продолжает находиться на 11 месте в турнирной таблице. Эта позиция позволяет участвовать в матчах группы чемпионата, которая будет бороться за путевку в Лигу конференции. К концу регулярного розыгрыша соревнований остался один тур.

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Мехелен Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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