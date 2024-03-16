Сидорчук: Работа Романа Григорчука заслуживает внимания
Выделил Кривбасс, Минай и Рух
Фото: УАФ
Полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук рассказал о том, какие команды удивили его в текущем сезоне УПЛ:
"Чтобы сильно удивило, то нет. Но мне очень нравится игра "Кривбасса". Я помню, как играла "Заря" Юрия Вернидуба, поэтому мне сейчас очень интересно наблюдать, как они играют на мяче, быстрые атаки.
Еще мне интересно посмотреть за "Минаем". Смотрел их матч против "Шахтера", и они пытаются играть в футбол. И работа Романа Григорчука заслуживает внимания. Было бы любопытно посмотреть на него в команде, у которой нет проблем.
Какие игроки стали открытием? У "Руха" есть неплохие ребята, мне Илья Квасница нравится. В прошлом году мы играли с "Черноморцем", и мне понравился опорный полузащитник Александр Васильев. О нем ничего не говорят, но видно, что в нем есть что-то футбольное".
Напомним, за этот сезон Сидорчук сыграл 22 матча, у которых отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.
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