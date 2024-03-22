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Вернется в Шахтер. Реал отказался покупать Винисиуса Тобиаса

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Бразилец играет в Мадриде в аренде

Вернется в Шахтер. Реал отказался покупать Винисиуса Тобиаса

shakhtar.com

Новина українською

"Реал" отказался выкупать контракт защитника "Шахтера" Винисиуса Тобиаса, сообщает авторитетное издание Marca. Бразилец играет в на правах аренды за "сливочных".

Испанский клуб принял такое решение, так как бразилец не убедил их своей игрой. Поэтому "Реал" не будет использовать возможность полноценного подписания Тобиаса. Сумма трансфера должна была составить около 10 миллионов евро.

Напомним, Винисиус Тобиас перешел в "Реал" по аренде из "Шахтера" летом 2022 года. Большую часть матчей он провел за Кастилью. В его активе только одна официальная игра за первую команду "сливочных".

Ранее сообщалась, что в услугах Винисиуса Тобиаса заинтересована "Валенсия".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Алина Ерофеева
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