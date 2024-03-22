Вернется в Шахтер. Реал отказался покупать Винисиуса Тобиаса
Бразилец играет в Мадриде в аренде
shakhtar.com
"Реал" отказался выкупать контракт защитника "Шахтера" Винисиуса Тобиаса, сообщает авторитетное издание Marca. Бразилец играет в на правах аренды за "сливочных".
Испанский клуб принял такое решение, так как бразилец не убедил их своей игрой. Поэтому "Реал" не будет использовать возможность полноценного подписания Тобиаса. Сумма трансфера должна была составить около 10 миллионов евро.
Напомним, Винисиус Тобиас перешел в "Реал" по аренде из "Шахтера" летом 2022 года. Большую часть матчей он провел за Кастилью. В его активе только одна официальная игра за первую команду "сливочных".
Ранее сообщалась, что в услугах Винисиуса Тобиаса заинтересована "Валенсия".
Популярное сейчас
- Игра забудется. Победное фото сборной Украины после матча с Боснией и Герцеговиной
- Милошевич: Украина - серьезная команда, и мы полностью нейтрализовали ее на 80 минут
- Святое пришествие. Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- "Это принципиально". Юный украинец Бенфики выбрал между сборными Украины и Португалии
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО