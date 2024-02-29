Валенсия Яремчука сохраняет интерес к защитнику Шахтера

" Валенсия " Романа Яремчука продолжает сохранять интерес к защитнику "Шахтера" Винисиусу Тобиасу, который играет на правах аренды в "Реале".

Как сообщает El Gol Digital, валенсийцы наводили справки по игроку еще зимой и продолжат держать Винисиуса в сфере внимания в летнее трансферное окно. В "Валенсии" хотят усилить правый фланг обороны и считают, что бразилец гармонично впишется в построения команды.

Главный вопрос – с кем придется "Валенсии" вести переговоры летом. Как сообщали недавно испанские СМИ, "Реал" не планирует выкупать контракт игрока и летом он вернется в расположение "Шахтера".

Напомним, что в текущем сезоне Тобиас провел за первую команды "Реала" только один матч в Кубке Испании. При этом за дубль мадридцев бразилец провел 19 матчей, в которых отдал 4 ассиста.