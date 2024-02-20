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Валенсия Яремчука заинтересовалась защитником Шахтера

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Для Реала это также подходящий вариант

Валенсия Яремчука заинтересовалась защитником Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

"Валенсия" Романа Яремчука заинтересовался защитником "Шахтера" Винисиусом Тобиасом, который играет на правах аренды в "Реале".

Как сообщает Radio Marca, агент Тобиаса уже провел разговор с руководством "Валенсии" о возможном переходе.

Издание отмечает, что вероятнее всего, "Реал" выкупит контракт Тобиаса у "Шахтера", после чего отдаст в аренду в "Валенсию". В мадридском клубе считают это хорошим решением и позволит игроку набраться опыта в Ла Лиге.

Напомним, что в текущем сезоне Тобиас провел за первую команды "Реала" только один матч в Кубке Испании. При этом за дубль мадридцев бразилец провел 19 матчей, в которых отдал 4 ассиста.

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Источник:
Madrid Universal
Опубликовал: Михаил Черныш
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