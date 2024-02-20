Валенсия Яремчука заинтересовалась защитником Шахтера
Для Реала это также подходящий вариант
shakhtar.com
"
Как сообщает Radio Marca, агент Тобиаса уже провел разговор с руководством "Валенсии" о возможном переходе.
Издание отмечает, что вероятнее всего, "Реал" выкупит контракт Тобиаса у "Шахтера", после чего отдаст в аренду в "Валенсию". В мадридском клубе считают это хорошим решением и позволит игроку набраться опыта в Ла Лиге.
Напомним, что в текущем сезоне Тобиас провел за первую команды "Реала" только один матч в Кубке Испании. При этом за дубль мадридцев бразилец провел 19 матчей, в которых отдал 4 ассиста.
Популярное сейчас
- Здесь еще не играли. Определено место проведения финала Кубка Украины
- Скончался автор победного гола на ЧМ-1990 Андреас Бреме
- Тони Кроос: Теперь я становлюсь фанатом Гамбурга
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО