Валенсия Яремчука заинтересовалась защитником Шахтера

" Валенсия " Романа Яремчука заинтересовался защитником "Шахтера" Винисиусом Тобиасом, который играет на правах аренды в "Реале".

Как сообщает Radio Marca, агент Тобиаса уже провел разговор с руководством "Валенсии" о возможном переходе.

Издание отмечает, что вероятнее всего, "Реал" выкупит контракт Тобиаса у "Шахтера", после чего отдаст в аренду в "Валенсию". В мадридском клубе считают это хорошим решением и позволит игроку набраться опыта в Ла Лиге.

Напомним, что в текущем сезоне Тобиас провел за первую команды "Реала" только один матч в Кубке Испании. При этом за дубль мадридцев бразилец провел 19 матчей, в которых отдал 4 ассиста.