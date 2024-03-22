Аталанта поздравила Миранчука с голом за сборную России. Малиновский отреагировал. ФОТО
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Фото: SOS Fanta
В четверг, 21 марта, сборная России в Москве провела товарищеский матч с Сербией (4:0).
Один из голов россиян забил хавбек "
Итальянский клуб в своем Инстаграме перепостил поздравления Миранчука от РФС, поздравив, таким образом, своего игрока.
На пост своего бывшего клуба отреагировал хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, который написал "Позор вам".
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22.03.2024 в 20:42
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