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Аталанта поздравила Миранчука с голом за сборную России. Малиновский отреагировал. ФОТО

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Аталанта поздравила Миранчука с голом за сборную России. Малиновский отреагировал. ФОТО

Фото: SOS Fanta

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 21 марта, сборная России в Москве провела товарищеский матч с Сербией (4:0).

Один из голов россиян забил хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук.

Итальянский клуб в своем Инстаграме перепостил поздравления Миранчука от РФС, поздравив, таким образом, своего игрока.

На пост своего бывшего клуба отреагировал хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, который написал "Позор вам".

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Аталанта поздравила Миранчука с голом за сборную России. Малиновский отреагировал. ФОТО - изображение 1
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Комментарии
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download1 (huyersk)
22.03.2024 в 20:42
пля.. їб*нуті..висновок який? В Італії все зашибись, ракети не літають то й по**й?Шок
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
22.03.2024 в 20:42
пля.. їб*нуті..висновок який? В Італії все зашибись, ракети не літають то й по**й?Шок
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0
0
Andrik_zp (Запоріжжя)
22.03.2024 в 20:17
Ета савсєм другоє, ви нє понімаєтє
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