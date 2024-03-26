Петряк: Для меня Мудрик - самый сильный украинский футболист
Ему нужно, чтобы в него поверили, как Де Дзерби и Йовичевич
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Новичок "
– Кто сейчас самый сильный левый вингер в Украине?
– Мишка (Михаил Мудрик - ред.). Я в лучшие годы застал еще Ярмолу (Андрей Ярмоленко, - ред.), Конопу (Евгений Коноплянка, - ред.).
– А если сравнивать, Коноплянка или Мудрик? Коноплянка — в своих лучших кондициях?
– Более сильного украинского футболиста, чем Мудрик, я не видел. Я сейчас знаю, что скажут — да и понятно. Я говорю так, потому что я его видел каждый день. Полгода, каждый день. Это если люди посмотрели футбол — его выпустили на десять минут. А я его видел каждый день, каждую тренировку, как он работает. Для меня он самый сильный украинский футболист. У него сейчас не пошло — да. В "Челси" он сейчас показывает на процентов 11, чтобы не 10, ибо 10% это — жестко. Я вижу потенциал, я очень сильно в него верю. Ему нужно, чтобы в него поверили, как Де Дзерби и Йовичевич. И он такой был расслабленный, раскрепощенный, давления не было. Он знает, что он будет играть — да его никто поймать не мог вообще.
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