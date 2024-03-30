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Мудрик - один из лучших, Забарный - не хуже других. Известна оценка украинцев в АПЛ

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Мудрик после сборной зажигает

Мудрик - один из лучших, Забарный - не хуже других. Известна оценка украинцев в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик и Илья Забарный провели свои матчи в 30-м туре АПЛ.

Почеттино выпустил украинского вингера в старте, после забитого мяча за сборную Украины, и едва ли не впервые за последнее время Михаила не заменили и он сыграл все 90 минут матча. Он стал вторым лучшим игроком "Челси" после Коула Палмера, который оформил дубль.

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Порталы whoscored и sofascored выставили Михаилу оценку 8.4 и 8.3 соответственно. Украинец сначала отметился ассистом в матче, но гол Дисаси был отменен из-за игры рукой. Позже он заработал пенальти, который Палмер успешно реализовал. Его xG (ожидаемые голы) составил 0.28, а ожидаемые ассисты - 0.54. Также Мудрик отдал 4 ключевые передачи, которые привели к удару по воротам соперника.

Илья Забарный также провел на поле все 90 минут в матче против "Эвертона". Его оценка - 6.6 от sofascore и 6.8 от whoscored. Защитник за матч выполнил 10 выносов, выиграл 6 из 8 дуэлей за мяч и отдал 9 неточных длинных передач.

"Челси" Мудрика не смог победить "Бернли", матч закончился со счетом 2:2, а "Борнмут" обыграл "Эвертон" со счетом 2:1.

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Челси (Лондон) Борнмут Михаил Мудрик Илья Забарный
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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