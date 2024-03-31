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Довбык и Цыганков - в старте на матч с Бетисом

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Оба украинца сыграют с первых минут

Довбык и Цыганков - в старте на матч с Бетисом

Girona

Новина українською

Артем Довбык и Виктор Цыганков сыграют с первых минут в матче против "Бетиса".

26-летний форвард проведет 31-й поединок за "Жирону". На его счету 15 забитых голов и 7 ассистов во всех матчах.

Для Виктора же этот поединок станет 28-м в этом сезоне. За 1828 минуты он смог забить 6 мячей и отдать четыре голевых передачи.

Поединок стартует в 17:15. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Бетис (Севилья) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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