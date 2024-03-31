Довбык и Цыганков - в старте на матч с Бетисом

Артем Довбык и Виктор Цыганков сыграют с первых минут в матче против "Бетиса".

26-летний форвард проведет 31-й поединок за "Жирону". На его счету 15 забитых голов и 7 ассистов во всех матчах.

Для Виктора же этот поединок станет 28-м в этом сезоне. За 1828 минуты он смог забить 6 мячей и отдать четыре голевых передачи.