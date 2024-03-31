Довбык и Цыганков - в старте на матч с Бетисом
Оба украинца сыграют с первых минут
Girona
Артем Довбык и Виктор Цыганков сыграют с первых минут в матче против "Бетиса".
26-летний форвард проведет 31-й поединок за "Жирону". На его счету 15 забитых голов и 7 ассистов во всех матчах.
Для Виктора же этот поединок станет 28-м в этом сезоне. За 1828 минуты он смог забить 6 мячей и отдать четыре голевых передачи.
Поединок стартует в 17:15. Следите за событиями в нашей
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#GironaRealBetis pic.twitter.com/VjXWweNTNv— Girona FC (@GironaFC) March 31, 2024
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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