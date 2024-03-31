Довбик забивает второй и выводит Жирону вперед в матче с Бетисом
После двухмесячной безголевой серии - сразу дубль
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик забивает второй и выводит "Жирону" вперед в матче с "Бетисом". Нападающий реализовал момент на 65-й минуте с передачи Порту сделал счет 2:1.
После двухмесячной безголевой серии Артем оформляет дубль. Этот гол стал для Довбик 17-м за каталонский клуб.
⚽️ 65’ GOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAAAA! GOOOOOOL DE DOVBYK!— Girona FC (@GironaFC) March 31, 2024
Girona FC 2-1 @RealBetis #GironaRealBetis pic.twitter.com/UYStNiuLmm
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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