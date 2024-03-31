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Довбик забивает второй и выводит Жирону вперед в матче с Бетисом

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После двухмесячной безголевой серии - сразу дубль

Довбик забивает второй и выводит Жирону вперед в матче с Бетисом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик забивает второй и выводит "Жирону" вперед в матче с "Бетисом". Нападающий реализовал момент на 65-й минуте с передачи Порту сделал счет 2:1.

После двухмесячной безголевой серии Артем оформляет дубль. Этот гол стал для Довбик 17-м за каталонский клуб.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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