Артем Довбик забивает второй и выводит "Жирону" вперед в матче с "Бетисом". Нападающий реализовал момент на 65-й минуте с передачи Порту сделал счет 2:1.

После двухмесячной безголевой серии Артем оформляет дубль. Этот гол стал для Довбик 17-м за каталонский клуб.