11-й клиншит Лунина. Известны оценки голкипера в матче с Атлетик Бильбао
Баски не смогли пробить украинца
Фото: Getty Images
Андрей Лунин получил одну из лучших оценок среди игроков мадридского "Реала" в матче с "Атлетик" Бильбао. Порталы sofascored и whoscoder поставили балл 7.5 и 7.1 соответственно.
Украинец провел сухой матч и выполнил 3 сейва, суммарный показатель xG которых был 0.13. Андрей 50 раз прикоснулся к мячу, а точность его передач составила 80%.
Для Лунина этот матч стал 24-м в этом сезоне в составе "сливочных". На его счету 11 клиншитов и 19 пропущенных голов. Сейчас портал transfermarkt оценивает украинца в 16 млн евро.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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