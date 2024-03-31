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11-й клиншит Лунина. Известны оценки голкипера в матче с Атлетик Бильбао

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Баски не смогли пробить украинца

11-й клиншит Лунина. Известны оценки голкипера в матче с Атлетик Бильбао

Фото: Getty Images

Новина українською

Андрей Лунин получил одну из лучших оценок среди игроков мадридского "Реала" в матче с "Атлетик" Бильбао. Порталы sofascored и whoscoder поставили балл 7.5 и 7.1 соответственно.

Украинец провел сухой матч и выполнил 3 сейва, суммарный показатель xG которых был 0.13. Андрей 50 раз прикоснулся к мячу, а точность его передач составила 80%.

Для Лунина этот матч стал 24-м в этом сезоне в составе "сливочных". На его счету 11 клиншитов и 19 пропущенных голов. Сейчас портал transfermarkt оценивает украинца в 16 млн евро.

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Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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