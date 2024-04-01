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Лунин: Мне удалось отразить удар Уильямса, это моя работа

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Кипер - о победе над "Атлетиком" и о предстоящей игре в ЛЧ

Лунин: Мне удалось отразить удар Уильямса, это моя работа

Фото: realmadrid.com

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу над "Атлетиком" Бильбао (2:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.

"Мы играли хорошо. Мы знали, что нам предстоит противостоять сильной команде, финалисту Кубка Испании. У них хорошие игроки, они хорошо атакуют, но мы были подготовлены к такому. К счастью, мне удалось отразить удар Уильямса, это моя работа. Слава Богу, все сложилось хорошо.

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Всегда легче одержать победу, когда не пропускаешь голы, мы всегда стремимся сохранить ворота сухими. Имея лучших игроков мира впереди, мы будем создавать моменты и должны их использовать, но не пропускать важно

Милитао прошел очень трудный путь. Он упорно и очень тяжело работал, мы невероятно рады за него. Надеемся, что он будет продолжать так же и будет сильным. Мы ждем его на поле.

Предстоящая игра с "Манчестер Сити"? Мы будем готовиться серьезно и тщательно, как и к каждой игре. Сейчас мы восстановимся, у нас есть несколько дней, чтобы хорошо подготовиться и потренироваться. Мы посмотрим видео соперника и сделаем все возможное, чтобы получить наилучший результат", - приводит слова Лунина официальный сайт "сливочных".

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Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
realmadrid.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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