Лунин: Мне удалось отразить удар Уильямса, это моя работа
Кипер - о победе над "Атлетиком" и о предстоящей игре в ЛЧ
Фото: realmadrid.com
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу над "Атлетиком" Бильбао (2:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.
"Мы играли хорошо. Мы знали, что нам предстоит противостоять сильной команде, финалисту Кубка Испании. У них хорошие игроки, они хорошо атакуют, но мы были подготовлены к такому. К счастью, мне удалось отразить удар Уильямса, это моя работа. Слава Богу, все сложилось хорошо.
Всегда легче одержать победу, когда не пропускаешь голы, мы всегда стремимся сохранить ворота сухими. Имея лучших игроков мира впереди, мы будем создавать моменты и должны их использовать, но не пропускать важно
Милитао прошел очень трудный путь. Он упорно и очень тяжело работал, мы невероятно рады за него. Надеемся, что он будет продолжать так же и будет сильным. Мы ждем его на поле.
Предстоящая игра с "Манчестер Сити"? Мы будем готовиться серьезно и тщательно, как и к каждой игре. Сейчас мы восстановимся, у нас есть несколько дней, чтобы хорошо подготовиться и потренироваться. Мы посмотрим видео соперника и сделаем все возможное, чтобы получить наилучший результат", - приводит слова Лунина официальный сайт "сливочных".
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