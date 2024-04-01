Лунин: Мне удалось отразить удар Уильямса, это моя работа

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу над "Атлетиком" Бильбао (2:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.

"Мы играли хорошо. Мы знали, что нам предстоит противостоять сильной команде, финалисту Кубка Испании. У них хорошие игроки, они хорошо атакуют, но мы были подготовлены к такому. К счастью, мне удалось отразить удар Уильямса, это моя работа. Слава Богу, все сложилось хорошо.

Читайте также Реал уверен в подписании нового контракта с Луниным - Романо

Всегда легче одержать победу, когда не пропускаешь голы, мы всегда стремимся сохранить ворота сухими. Имея лучших игроков мира впереди, мы будем создавать моменты и должны их использовать, но не пропускать важно