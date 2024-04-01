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Трубин стал амбассадором Ассоциации непокоренных общин, которая объединяет общины с временно оккупированных территорий

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Анатолий будет пропагандировать развитие здорового образа жизни и спорта

Трубин стал амбассадором Ассоциации непокоренных общин, которая объединяет общины с временно оккупированных территорий

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Голкипер сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин стал послом здоровья и спорта в Ассоциации непокоренных общин.

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Ассоциация непокоренных общин объединяет 77 общин с временно оккупированных территорий. Вместе с Трубиным Ассоциация будет способствовать развитию здорового образа жизни и спорта среди наших общин-участников.

"Единение является ключом к победе не только в футболе", – сказал Трубин.

Отметим, что Трубин — воспитанник академии "Шахтёра", однако футболом начал заниматься не в родном Донецке, а в Мариуполе. С шести лет он тренировался в команде "Азовсталь-2".

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