Трубин стал амбассадором Ассоциации непокоренных общин, которая объединяет общины с временно оккупированных территорий

Голкипер сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин стал послом здоровья и спорта в Ассоциации непокоренных общин.

Ассоциация непокоренных общин объединяет 77 общин с временно оккупированных территорий. Вместе с Трубиным Ассоциация будет способствовать развитию здорового образа жизни и спорта среди наших общин-участников.

"Единение является ключом к победе не только в футболе", – сказал Трубин.

Отметим, что Трубин — воспитанник академии "Шахтёра", однако футболом начал заниматься не в родном Донецке, а в Мариуполе. С шести лет он тренировался в команде "Азовсталь-2".