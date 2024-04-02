Довбик претендует на звание игрока месяца в Жироне
Проголосовать можно по ссылке
twitter.com/GironaFC
Украинский форвард Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока "
В минувшем месяце Артем провел 4 матча в чемпионате Испании, в которых забил два гола. Оба – в последнем матче против "Бетиса" (3:2) в воскресенье, 31 марта.
Кроме 26-летнего украинца на приз номинированы вингеры Савио и Порту, а также центральный защитник Эрик Гарсия.
Проголосовать за лучшего игрока команды можно по ссылке.
Напомним, что на данный момент Довбик делит с Джудом Беллингемом и Анте Будимиром лидерство в бомбардирской гонке Ла Лиги с 16 голами в 28 матчах.
Vota ara pel jugador ???? del mes de març!— Girona FC (@GironaFC) April 2, 2024
???? Artem Dovbyk
⚔️ @ericgm3
???? @portu
???? @OficialSavinho
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