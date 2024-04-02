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Довбик претендует на звание игрока месяца в Жироне

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Проголосовать можно по ссылке

Довбик претендует на звание игрока месяца в Жироне

twitter.com/GironaFC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока "Жироны" по итогам марта.

В минувшем месяце Артем провел 4 матча в чемпионате Испании, в которых забил два гола. Оба – в последнем матче против "Бетиса" (3:2) в воскресенье, 31 марта.

Кроме 26-летнего украинца на приз номинированы вингеры Савио и Порту, а также центральный защитник Эрик Гарсия.

Проголосовать за лучшего игрока команды можно по ссылке.

Напомним, что на данный момент Довбик делит с Джудом Беллингемом и Анте Будимиром лидерство в бомбардирской гонке Ла Лиги с 16 голами в 28 матчах.

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Артем Довбик Жирона
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