Довбик претендует на звание игрока месяца в Жироне

Украинский форвард Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока " Жироны " по итогам марта.

В минувшем месяце Артем провел 4 матча в чемпионате Испании, в которых забил два гола. Оба – в последнем матче против "Бетиса" (3:2) в воскресенье, 31 марта.

Кроме 26-летнего украинца на приз номинированы вингеры Савио и Порту, а также центральный защитник Эрик Гарсия.

Проголосовать за лучшего игрока команды можно по ссылке.

Напомним, что на данный момент Довбик делит с Джудом Беллингемом и Анте Будимиром лидерство в бомбардирской гонке Ла Лиги с 16 голами в 28 матчах.