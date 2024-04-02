Малиновский из-за травмы вылетел на месяц

Украиснкий полузащитник " Дженоа " Руслан Малиновский, который получил травму в недавнем матче 30-го тура Серии А против "Фрозиноне" (1:1), сегодня, 2 апреля, прошел углубленное медицинское обследование.

Как сообщает Football Italia, у 30-летнего полузащитника сборной Украины диагностировано повреждение мышцы бедра. Травма довольна серьезная, и на восстановление Руслану понадобится ориентировочно месяц.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Малиновского 3 гола и 2 ассиста в 28 матчах за "Дженоа" во всех турнирах.