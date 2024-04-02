Малиновский из-за травмы вылетел на месяц
Неприятные новости из Италии
Genoa
Украиснкий полузащитник "
Как сообщает Football Italia, у 30-летнего полузащитника сборной Украины диагностировано повреждение мышцы бедра. Травма довольна серьезная, и на восстановление Руслану понадобится ориентировочно месяц.
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Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Малиновского 3 гола и 2 ассиста в 28 матчах за "Дженоа" во всех турнирах.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Михаил Черныш
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