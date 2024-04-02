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Малиновский из-за травмы вылетел на месяц

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Неприятные новости из Италии

Малиновский из-за травмы вылетел на месяц

Genoa

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Украиснкий полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский, который получил травму в недавнем матче 30-го тура Серии А против "Фрозиноне" (1:1), сегодня, 2 апреля, прошел углубленное медицинское обследование.

Как сообщает Football Italia, у 30-летнего полузащитника сборной Украины диагностировано повреждение мышцы бедра. Травма довольна серьезная, и на восстановление Руслану понадобится ориентировочно месяц.

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Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Малиновского 3 гола и 2 ассиста в 28 матчах за "Дженоа" во всех турнирах.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Михаил Черныш
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