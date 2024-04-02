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Не хуже Шевы. Жирона выдала красивый арт повторению Довбиком достижения Шевченко. ФОТО

Наши за границей
Обновлено

Артем в этом сезоне не хуже Шевы

Не хуже Шевы. Жирона выдала красивый арт повторению Довбиком достижения Шевченко. ФОТО

twitter.com/GironaFC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Жироны" Артем Довбик повторил достижение легенды украинского футбола Андрея Шевченко.

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Артем стал вторым в истории украинским нападающим, забившим более 15 голов за сезон в рамках ТОП-5 европейских чемпионатов. Андрей Николаевич делал это в кампании-2005/06 за "Милан" в Серии А.

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Не остался в стороне и испанский клуб – "Жирона" посвятила достижению своего игрока красивый арт.

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Андрей Шевченко Милан Артем Довбик Жирона
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