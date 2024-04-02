Не хуже Шевы. Жирона выдала красивый арт повторению Довбиком достижения Шевченко. ФОТО
Артем в этом сезоне не хуже Шевы
twitter.com/GironaFC
Форвард "Жироны" Артем Довбик повторил достижение легенды украинского футбола Андрея Шевченко.
Артем стал вторым в истории украинским нападающим, забившим более 15 голов за сезон в рамках ТОП-5 европейских чемпионатов. Андрей Николаевич делал это в кампании-2005/06 за "Милан" в Серии А.
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Не остался в стороне и испанский клуб – "Жирона" посвятила достижению своего игрока красивый арт.
???????? ???????????????????????????????????? ???????????????????? ⚽️— Girona FC (@GironaFC) April 2, 2024
???? Artem Dovbyk és el primer davanter ucraïnès que marca 15 o més gols en una de les cinc grans lligues europees en una mateixa temporada des de Shevchenko a la temporada 2005/06. pic.twitter.com/HYkc1ib1bD
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