Не хуже Шевы. Жирона выдала красивый арт повторению Довбиком достижения Шевченко. ФОТО

Форвард "Жироны" Артем Довбик повторил достижение легенды украинского футбола Андрея Шевченко.

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Артем стал вторым в истории украинским нападающим, забившим более 15 голов за сезон в рамках ТОП-5 европейских чемпионатов. Андрей Николаевич делал это в кампании-2005/06 за "Милан" в Серии А.

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Не остался в стороне и испанский клуб – "Жирона" посвятила достижению своего игрока красивый арт.