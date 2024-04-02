Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение Андрея Шевченко

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" на своем поле обыграла "Бетис" (3:2).

Украинский форвард хозяев Артем Довбик оформил дубль, прервав безголевую серию с 8 матчей. Это были 15-й и 16-й голы для него в чемпионате.

Благодаря этим голам Довбик повторил достижения Андрея Шевченко, сообщает Opta. Согласно данным портала, Артем стал первым украинским футболистом, который за последние 18 лет сумел забить более 15 голов в топ-5 европейских лигах.

Отметим, что в сезоне-2005/06 Шевченко забил 19 голов за "Милан" в Серии А.