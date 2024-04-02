Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение Андрея Шевченко
Форвард проводит лучший сезон в карьере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" на своем поле обыграла "Бетис" (3:2).
Украинский форвард хозяев Артем Довбик оформил дубль, прервав безголевую серию с 8 матчей. Это были 15-й и 16-й голы для него в чемпионате.
Благодаря этим голам Довбик повторил достижения Андрея Шевченко, сообщает Opta. Согласно данным портала, Артем стал первым украинским футболистом, который за последние 18 лет сумел забить более 15 голов в топ-5 европейских лигах.
Отметим, что в сезоне-2005/06 Шевченко забил 19 голов за "Милан" в Серии А.
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Источник:Opta
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Вarcelinius
02.04.2024 в 13:24
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