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Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение Андрея Шевченко

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Форвард проводит лучший сезон в карьере

Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение Андрея Шевченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" на своем поле обыграла "Бетис" (3:2).

Украинский форвард хозяев Артем Довбик оформил дубль, прервав безголевую серию с 8 матчей. Это были 15-й и 16-й голы для него в чемпионате.

Благодаря этим голам Довбик повторил достижения Андрея Шевченко, сообщает Opta. Согласно данным портала, Артем стал первым украинским футболистом, который за последние 18 лет сумел забить более 15 голов в топ-5 европейских лигах.

Отметим, что в сезоне-2005/06 Шевченко забил 19 голов за "Милан" в Серии А.

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Андрей Шевченко Бетис (Севилья) Артем Довбик Жирона
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Источник:
Opta
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Вarcelinius
02.04.2024 в 13:24
То ли ещё будет. Если б Довбик не тупил, он бы уже 20 забил.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
02.04.2024 в 13:24
То ли ещё будет. Если б Довбик не тупил, он бы уже 20 забил.
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Trztrqtr (Украина)
02.04.2024 в 14:04
Если б ты не тупил, то не писал бы бессмысленных комментариев в интернете днями напролет:)
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