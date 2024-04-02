Довбик включен в символическую сборную тура Ла Лиги
Украинец феерит в Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал SofaScore опубликовал символическую сборную по итогам 30-го тура УПЛ. Место там нашлось и форварду "Жироны" и сборной Украины Артему Довбику.
Довбик был одним из лучших на поле в матче против "Бетиса" (3:2). Украинец оформил дубль, отличившись с пенальти и после передачи Кристиана Португеса. Его действия были оценены в 8.4 балла.
Также напомним, что Артем лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. В его активе 16 голов и 5 ассистов.
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Источник:SofaScore
Опубликовал: Алина Ерофеева
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