Довбик включен в символическую сборную тура Ла Лиги

Статистический портал SofaScore опубликовал символическую сборную по итогам 30-го тура УПЛ. Место там нашлось и форварду "Жироны" и сборной Украины Артему Довбику.

Довбик был одним из лучших на поле в матче против "Бетиса" (3:2). Украинец оформил дубль, отличившись с пенальти и после передачи Кристиана Португеса. Его действия были оценены в 8.4 балла.

Также напомним, что Артем лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. В его активе 16 голов и 5 ассистов.