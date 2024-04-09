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Зинченко остался в запасе Арсенала на матч ЛЧ против Баварии

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Настало время решающих матчей

Зинченко остался в запасе Арсенала на матч ЛЧ против Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 апреля состоятся первый матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" примет "Баварию".

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе своей команды на поединок.

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Напомним, что матч начнется в 22:00, и UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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