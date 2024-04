Зинченко остался в запасе Арсенала на матч ЛЧ против Баварии

Сегодня, 9 апреля состоятся первый матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" примет "Баварию".

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе своей команды на поединок.

Напомним, что матч начнется в 22:00, и UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Kiwior in at left-back

⚡️ Martinelli on the wing

???? Havertz leads the line



Let's make it count, Gunners ???? pic.twitter.com/fRctf9TuqD