Зинченко остался в запасе Арсенала на матч ЛЧ против Баварии
Настало время решающих матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 9 апреля состоятся первый матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" примет "Баварию".
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе своей команды на поединок.
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Напомним, что матч начнется в 22:00, и UA-Футбол проведет
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 9, 2024
???? Kiwior in at left-back
⚡️ Martinelli on the wing
???? Havertz leads the line
Let's make it count, Gunners ???? pic.twitter.com/fRctf9TuqD
???????????????????????????????? ???????? ???? @Arsenal ✨#packmas #UCL #ARSFCB pic.twitter.com/OFkKg6JiMD— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 9, 2024
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