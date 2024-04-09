  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко в перерыве вышел на замену спасать Арсенал в матче с Баварией
В тренде

Зинченко в перерыве вышел на замену спасать Арсенал в матче с Баварией

Наши за границей

Канониры проигрывают 1:2

Зинченко в перерыве вышел на замену спасать Арсенал в матче с Баварией

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 апреля состоялся первый матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" принимает"Баварию".

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе своей команды на поединок, но вышел на замену в перерыве –заменил Кивьора.

Отметим, что "Арсенал" открыл счет, однако затем пропусти два, причем один гол – от Харри Кейна.

Напомним, что матч UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Вопросы к Лунину. Реал пропустил от Ман Сити на старте поединка ЛЧ. ВИДЕО
yellow-arrow
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Последний шанс Кейна на трофей. Арсенал - Бавария. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости