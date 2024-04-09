Зинченко в перерыве вышел на замену спасать Арсенал в матче с Баварией
Канониры проигрывают 1:2
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 9 апреля состоялся первый матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" принимает"Баварию".
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе своей команды на поединок, но вышел на замену в перерыве –заменил Кивьора.
Отметим, что "Арсенал" открыл счет, однако затем пропусти два, причем один гол – от Харри Кейна.
Напомним, что матч UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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