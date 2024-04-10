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"Не думаю, что гол повлиял на него". Анчелотти высказался об игре Лунина в матче с Манчестер Сити

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"Хорошо играл ногами"

"Не думаю, что гол повлиял на него". Анчелотти высказался об игре Лунина в матче с Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал выступление вратаря "сливочных" Андрея Лунина в первом матче ¼ финала с "Манчестер Сити". Поединок завершился со счетом 3:3, количество камбэков команд за 90+ минут сложно и сосчитать.

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Напомним, во время первого пропущенного мадридцами гола не была выставлена стенка. Бернарду Силва хитро пробил в ближний угол, а украинец не успел дотянуться до мяча.

"Лунин очень хорошо играл ногами. Последние два гола пришли в верхний угол, остановить снаряд было невозможно. Не думаю, что первый гол повлиял на него", – отметил итальянец.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Андрей Лунин
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Источник:
twitter.com/MadridUniversal
Опубликовал: UA-Футбол
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