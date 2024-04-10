"Не думаю, что гол повлиял на него". Анчелотти высказался об игре Лунина в матче с Манчестер Сити

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал выступление вратаря "сливочных" Андрея Лунина в первом матче ¼ финала с "Манчестер Сити". Поединок завершился со счетом 3:3, количество камбэков команд за 90+ минут сложно и сосчитать.

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Напомним, во время первого пропущенного мадридцами гола не была выставлена стенка. Бернарду Силва хитро пробил в ближний угол, а украинец не успел дотянуться до мяча.