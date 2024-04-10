"Не думаю, что гол повлиял на него". Анчелотти высказался об игре Лунина в матче с Манчестер Сити
"Хорошо играл ногами"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал выступление вратаря "сливочных" Андрея Лунина в первом матче ¼ финала с "Манчестер Сити". Поединок завершился со счетом 3:3, количество камбэков команд за 90+ минут сложно и сосчитать.
Напомним, во время первого пропущенного мадридцами гола не была выставлена стенка. Бернарду Силва хитро пробил в ближний угол, а украинец не успел дотянуться до мяча.
"Лунин очень хорошо играл ногами. Последние два гола пришли в верхний угол, остановить снаряд было невозможно. Не думаю, что первый гол повлиял на него", – отметил итальянец.
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