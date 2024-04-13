Маурисио Почеттино и его помощники недовольны Михаилом Мудриком

Тренерский штаб "Челси" недовольный Михаилом Мудриком. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в тренерском штабе "Челси" считают, что украинский полузащитник медленно прогрессирует и негативно влияет на игру команды. Внутри "Челси" рассматривают продажу Мудрика этим летом, тем временем 23-летный украинец не хочет покидать команду по окончании сезона, ведь счастлив в Лондоне.

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Напомним, в нынешнем сезоне Мудрик принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.