Забарный – о ничье с МЮ: Чего-то не хватило, но мы продолжим на следующей неделе
Команда могла побеждать
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный опубликовал пост в Instagram, прокомментировав ничейный результат с "Манчестер Юнайтед" (2:2).
"Чего-то не хватило, но мы продолжим на следующей неделе", - написал Забарный.
Украинец сыграл против МЮ все 90 минут. В общей сложности на его счету максимально возможны 32 проведенных матча в рамках АПЛ в этом сезоне.
Следующий поединок "Борнмута" запланирован на 21 апреля. Соперником станет "Астон Вилла".
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