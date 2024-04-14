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Забарный – о ничье с МЮ: Чего-то не хватило, но мы продолжим на следующей неделе

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Забарный – о ничье с МЮ: Чего-то не хватило, но мы продолжим на следующей неделе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный опубликовал пост в Instagram, прокомментировав ничейный результат с "Манчестер Юнайтед" (2:2).

"Чего-то не хватило, но мы продолжим на следующей неделе", - написал Забарный.

Украинец сыграл против МЮ все 90 минут. В общей сложности на его счету максимально возможны 32 проведенных матча в рамках АПЛ в этом сезоне.

Следующий поединок "Борнмута" запланирован на 21 апреля. Соперником станет "Астон Вилла".

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