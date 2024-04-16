Безус вылетел до конца сезона из-за травмы

Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус сообщил в своем Instagram, что больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

"Давно не писал постов, ведь сезон в разгаре. Но для меня сезон закончился раньше... Так вышло. Я должен столкнуться с этой проблемой и стать лучше и сильнее. Я верю.

Дорогие болельщики и друзья, семья, я так благодарен за вашу поддержку и веру в меня в течение сезона и сейчас. Вы поддерживали меня после незабитого пенальти, и верили в меня. Это были действительно особенные моменты.

Я хотел бы попросить вас об одном, чтобы вы поддерживали, верили и любили "Омонию", моих товарищей по команде. Даже когда бывают трудные моменты, вы будете нужны им, чтобы сделать этот сезон особенным. Я верю в это", - написал Безус.