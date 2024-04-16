  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Безус вылетел до конца сезона из-за травмы
В тренде

Безус вылетел до конца сезона из-за травмы

Наши за границей

Хавбек досрочно завершил нынешний сезон

Безус вылетел до конца сезона из-за травмы

Фото: OMONOIA FC

Новина українською

Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус сообщил в своем Instagram, что больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

"Давно не писал постов, ведь сезон в разгаре. Но для меня сезон закончился раньше... Так вышло. Я должен столкнуться с этой проблемой и стать лучше и сильнее. Я верю.

Дорогие болельщики и друзья, семья, я так благодарен за вашу поддержку и веру в меня в течение сезона и сейчас. Вы поддерживали меня после незабитого пенальти, и верили в меня. Это были действительно особенные моменты.

Я хотел бы попросить вас об одном, чтобы вы поддерживали, верили и любили "Омонию", моих товарищей по команде. Даже когда бывают трудные моменты, вы будете нужны им, чтобы сделать этот сезон особенным. Я верю в это", - написал Безус.

В нынешнем сезоне Безус отыграл 38 матчей за "Омонию" во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Полгода без футбола. Стал известен характер тяжелой травмы Безуса
yellow-arrow
Покер Палмера. Челси - Эвертон 6:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Украинский вечер в АПЛ. Челси - Эвертон (6:0). Оценки за матч Мудрика и Миколенко
Роман Безус Омония (Никосия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости