Безус вылетел до конца сезона из-за травмы
Хавбек досрочно завершил нынешний сезон
Фото: OMONOIA FC
Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус сообщил в своем Instagram, что больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.
"Давно не писал постов, ведь сезон в разгаре. Но для меня сезон закончился раньше... Так вышло. Я должен столкнуться с этой проблемой и стать лучше и сильнее. Я верю.
Дорогие болельщики и друзья, семья, я так благодарен за вашу поддержку и веру в меня в течение сезона и сейчас. Вы поддерживали меня после незабитого пенальти, и верили в меня. Это были действительно особенные моменты.
Я хотел бы попросить вас об одном, чтобы вы поддерживали, верили и любили "Омонию", моих товарищей по команде. Даже когда бывают трудные моменты, вы будете нужны им, чтобы сделать этот сезон особенным. Я верю в это", - написал Безус.
В нынешнем сезоне Безус отыграл 38 матчей за "Омонию" во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.
Популярное сейчас
- Покер Палмера. Челси - Эвертон 6:0. Обзор матча и видео голов
- Почеттино: Мы не можем вести себя подобным образом
- Украинский вечер в АПЛ. Челси - Эвертон (6:0). Оценки за матч Мудрика и Миколенко
- Довбик догнал Салаха в гонке за Золотую бутсу
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?