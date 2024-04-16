Симэн: Зинченко в матче с Астон Виллой снова пару раз ошибся в обороне - это всех раздражает

Легендарный вратарь " Арсенала " Дэвид Симэн высказался об игре украинского защитника Александра Зинченко в последних матчах "канониров".

"Если говорить о Зинченко в качестве левого защитника, то я знаю, что он любит играть в центре поля. Но при этом он периодически отдает мяч сопернику на действительно важных позициях. В матче с "Астон Виллой" он снова пару раз так ошибся. И это всех раздражает", - сказал Симэн.