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Симэн: Зинченко в матче с Астон Виллой снова пару раз ошибся в обороне - это всех раздражает

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Арсенал на выходных проиграл Астон Вилле

Симэн: Зинченко в матче с Астон Виллой снова пару раз ошибся в обороне - это всех раздражает

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный вратарь "Арсенала" Дэвид Симэн высказался об игре украинского защитника Александра Зинченко в последних матчах "канониров".

"Если говорить о Зинченко в качестве левого защитника, то я знаю, что он любит играть в центре поля. Но при этом он периодически отдает мяч сопернику на действительно важных позициях. В матче с "Астон Виллой" он снова пару раз так ошибся. И это всех раздражает", - сказал Симэн.

Напомним, что "Арсенал" идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от "Сити" на два очка. В воскресенье "канониры" дома проиграли "Астон Вилле" 0:2 и значительно подпортили свои шансы в борьбе за чемпионство.

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Источник:
Seaman Says
Опубликовал: Михаил Черныш
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