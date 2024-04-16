Симэн: Зинченко в матче с Астон Виллой снова пару раз ошибся в обороне - это всех раздражает
Арсенал на выходных проиграл Астон Вилле
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Легендарный вратарь "
"Если говорить о Зинченко в качестве левого защитника, то я знаю, что он любит играть в центре поля. Но при этом он периодически отдает мяч сопернику на действительно важных позициях. В матче с "Астон Виллой" он снова пару раз так ошибся. И это всех раздражает", - сказал Симэн.
Напомним, что "Арсенал" идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от "Сити" на два очка. В воскресенье "канониры" дома проиграли "Астон Вилле" 0:2 и значительно подпортили свои шансы в борьбе за чемпионство.
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