Журналист: Цитаишвили не собирается возвращаться в Украину. Он будет искать клуб за рубежом

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился своей информацией относительно интереса "Полесья" к вингеру киевского "Динамо" Георгию Цитаишвили, выступающего на правах аренды за "Динамо" Батуми.

"Интересуется ли "Полесье" Цитаишвили? "Полесье" интересуется, наверное, любым футболистом, который сейчас может усилить команду, потому что амбиции очень большие. Но, насколько я понимаю, пока в Украине идет война, Цитаишвили не собирается возвращаться сюда. Он будет искать возможность, чтобы где-нибудь играть за границей.

Сейчас он выступает в составе сборной Грузии, будет Евро-2024. Думаю, вполне возможно, что там он может засветиться и получить какое-нибудь предложение. Если будет продолжение этого решения о разрешении футболистам приостанавливать контракты, он будет искать возможность за рубежом.

Если нет, то он вернется в "Динамо". Я вам хочу сказать, что думаю, что в "Динамо" ему будут очень рады. В принципе, он может создать конкуренцию на позиции вингера, потому что пока, на данном этапе, его контракт принадлежит именно киевлянам. Не все так просто. Но интересуется ли "Полесье"? Думаю, что да, интересуется", – сказал Цыганык в авторской программе на YouTube.