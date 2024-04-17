Журналист: Цитаишвили не собирается возвращаться в Украину. Он будет искать клуб за рубежом
Если не найдет, то вернется в "Динамо" Киев
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился своей информацией относительно интереса "Полесья" к вингеру киевского "Динамо" Георгию Цитаишвили, выступающего на правах аренды за "Динамо" Батуми.
"Интересуется ли "Полесье" Цитаишвили? "Полесье" интересуется, наверное, любым футболистом, который сейчас может усилить команду, потому что амбиции очень большие. Но, насколько я понимаю, пока в Украине идет война, Цитаишвили не собирается возвращаться сюда. Он будет искать возможность, чтобы где-нибудь играть за границей.
Сейчас он выступает в составе сборной Грузии, будет Евро-2024. Думаю, вполне возможно, что там он может засветиться и получить какое-нибудь предложение. Если будет продолжение этого решения о разрешении футболистам приостанавливать контракты, он будет искать возможность за рубежом.
Если нет, то он вернется в "Динамо". Я вам хочу сказать, что думаю, что в "Динамо" ему будут очень рады. В принципе, он может создать конкуренцию на позиции вингера, потому что пока, на данном этапе, его контракт принадлежит именно киевлянам. Не все так просто. Но интересуется ли "Полесье"? Думаю, что да, интересуется", – сказал Цыганык в авторской программе на YouTube.
Сейчас Цитаишвили выступает за "Динамо" Батуми на правах аренды, срок которой истекает 30 июня 2024 года. Его контракт с киевским клубом действителен до лета 2025 года.
Популярное сейчас
- ПСЖ разбил Барсу, Боруссия прошла Атлетико, дисквалификация Роналду. Главные новости за 16 апреля
- Араухо всех подвел. Барселона — ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Барселона - ПСЖ 1:4. Красная карточка решила все
- Мадридский Реал повторил рекорд по пропущенным, который держался более 30 лет
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- "Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО