Романо: Арсенал действительно рассматривает возможность подписания левого защитника
Также инсайдер рассказал о ситуации с контрактом Александра Зинченко
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что "Арсенал" рассматривает вариант покупки левого защитника, а также рассказал о том, будет ли продлевать контракт с Александром Зинченко, который рассчитан до лета 2026 года.
"Арсенал" действительно рассматривает возможность трансфера левого защитника в летнее трансферное окно, для них это реальная возможность. Однако пока конкретных имен нет, клубу предстоит еще много встреч, чтобы обсудить планы на лето.
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Контракт Александра Зинченко? Действительно были разговоры о продлении соглашения, но пока клуб с ним ничего не обсуждал, ведь все сосредоточены на концовке сезона", – рассказал Романо.
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