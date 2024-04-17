Романо: Арсенал действительно рассматривает возможность подписания левого защитника

Авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что "Арсенал" рассматривает вариант покупки левого защитника, а также рассказал о том, будет ли продлевать контракт с Александром Зинченко, который рассчитан до лета 2026 года.

"Арсенал" действительно рассматривает возможность трансфера левого защитника в летнее трансферное окно, для них это реальная возможность. Однако пока конкретных имен нет, клубу предстоит еще много встреч, чтобы обсудить планы на лето.

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