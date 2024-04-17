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Романо: Арсенал действительно рассматривает возможность подписания левого защитника

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Также инсайдер рассказал о ситуации с контрактом Александра Зинченко

Романо: Арсенал действительно рассматривает возможность подписания левого защитника

Getty Images / Global Images Ukraine

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Авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что "Арсенал" рассматривает вариант покупки левого защитника, а также рассказал о том, будет ли продлевать контракт с Александром Зинченко, который рассчитан до лета 2026 года.

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"Арсенал" действительно рассматривает возможность трансфера левого защитника в летнее трансферное окно, для них это реальная возможность. Однако пока конкретных имен нет, клубу предстоит еще много встреч, чтобы обсудить планы на лето.

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Контракт Александра Зинченко? Действительно были разговоры о продлении соглашения, но пока клуб с ним ничего не обсуждал, ведь все сосредоточены на концовке сезона", – рассказал Романо.

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Рух (Львов) Александр Зинченко Фабрицио Романо
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Источник:
caughtoffside Caughtoffside
Опубликовал: Михаил Черныш
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