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Отбил два пенальти! Лунин получил лучшую оценку за матч Лиги Чемпионов против Манчестер Сити

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Послематчевые пенальти 3:4

Отбил два пенальти! Лунин получил лучшую оценку за матч Лиги Чемпионов против Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

17 апреля, состоялся матч четвертьфинала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид".

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе испанского клуба и отыграл до финального свистка.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 9.5 (sofascore) и 9.3 (whoscored).

За все игровое время Лунин пропустил 1 мяч, совершил 8 сейвов (+2 пенальти в серии), отдал 26/47 (55%) точных передач и всего сделал 70 касаний к мячу.

Отбил два пенальти! Лунин получил лучшую оценку за матч Лиги Чемпионов против Манчестер Сити - изображение 1
Отбил два пенальти! Лунин получил лучшую оценку за матч Лиги Чемпионов против Манчестер Сити - изображение 2
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Манчестер Сити Андрей Лунин
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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