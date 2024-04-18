Отбил два пенальти! Лунин получил лучшую оценку за матч Лиги Чемпионов против Манчестер Сити
Послематчевые пенальти 3:4
Getty Images/Global Images Ukraine
17 апреля, состоялся матч четвертьфинала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид".
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе испанского клуба и отыграл до финального свистка.
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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 9.5 (sofascore) и 9.3 (whoscored).
За все игровое время Лунин пропустил 1 мяч, совершил 8 сейвов (+2 пенальти в серии), отдал 26/47 (55%) точных передач и всего сделал 70 касаний к мячу.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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