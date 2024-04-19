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Продолжает восстанавливаться после травмы. Малиновский вне заявки Дженоа на матч с Лацио

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Руслан все еще травмирован

Продолжает восстанавливаться после травмы. Малиновский вне заявки Дженоа на матч с Лацио

twitter.com/GenoaCFC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 апреля, в Италии пройдет матч 33-го тура Серии А, в котором "Дженоа" примет "Лацио". Поединок начнется в 19:30.

Украинский хавбек генуэзцев Роман Малиновский не попал в заявку на матч – он продолжает восстанавливается после травмы.

Также отметим, что в этом сезоне украинец сыграл за "Дженоа" 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

"Грифоны" сейчас в Серии А идут на 12-й позиции с 39 набранными очками.

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