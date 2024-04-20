Русин тренируется в общей группе, но в ближайшем матче еще не сыграет – тренер Сандерленда
Впереди еще три поединка чемпионата
Фото: SunderlandAFC
Главный тренер "Сандерленда" Майк Доддс рассказал о текущем положении дел украинского нападающего команды Назария Русина:
“В настоящее время он тренируется в общей группе. Думаю, реальность такова, что в этой игре и следующей, вероятно, он не сможет сыграть. Его появление с “Шеффилд Венсдей”, возможно, будет более реалистичным”, - сказал Доддс.
Русин находится в лазарете больше месяца. В последний раз он играл 9 марта против “Саутгемптона” – тогда нападающий провел на поле 34 минуты.
В общей сложности на его счету 21 матч в текущем розыгрыше Чемпионшипа. Он забил два гола, отдал один ассист и получил одну желтую карточку. Также Русин отличился тремя мячами в трех встречах за "Сандерленд" U21.
До конца чемпионата "черным котам" осталось сыграть еще три встречи. Вышеупомянутый тренером матч против “Шеффилд Венсдей” состоится 4 мая в заключительном, 46-м туре Чемпионшипа.
Сейчас “Сандерленд” находится на 13 месте Чемпионшипа. Команда упустила шансы на плей-офф.
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