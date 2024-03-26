  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. Минутка романтики. Комментатор Вадим Шевякин сделал предложение в прямом эфире перед матчем Украины
В тренде

Минутка романтики. Комментатор Вадим Шевякин сделал предложение в прямом эфире перед матчем Украины

Видео
Обновлено

Избранница ответила "Да"

Минутка романтики. Комментатор Вадим Шевякин сделал предложение в прямом эфире перед матчем Украины

Новина українською

Перед матчем Украина - Исландия, финалом квалификации Евро-2024, комментатор Вадим Шевякин сделал предложение журналистке Марине Машкиной в прямом эфире в начале трансляции матча.

Ранее спортивная журналистка Марина Машкина показывала, как ее муж-комментатор "Мегого" работает в условиях войны.

Ее видео в Тик Токе собирают немало просмотров, одно из них, например, посмотрело уже более 371 000 человек.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Украина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход на Евро-2024
yellow-arrow
Азербайджан U21 – Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025
yellow-arrow
Украина U21 – Марокко U23. Онлайн прямая LIVE видеотрансляция матча молодежной сборной Украины
сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
филанкрот (donetsk)
27.03.2024 в 00:41
Добре,що Україна виграла,інакше б з цієї парочки сміялися
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
филанкрот (donetsk)
27.03.2024 в 00:41
Добре,що Україна виграла,інакше б з цієї парочки сміялися
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.03.2024 в 23:42
Радісно
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости