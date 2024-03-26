Минутка романтики. Комментатор Вадим Шевякин сделал предложение в прямом эфире перед матчем Украины
Избранница ответила "Да"
Перед матчем Украина - Исландия, финалом квалификации Евро-2024, комментатор Вадим Шевякин сделал предложение журналистке Марине Машкиной в прямом эфире в начале трансляции матча.
Ранее спортивная журналистка Марина Машкина показывала, как ее муж-комментатор "Мегого" работает в условиях войны.
Ее видео в Тик Токе собирают немало просмотров, одно из них, например, посмотрело уже более 371 000 человек.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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филанкрот (donetsk)
27.03.2024 в 00:41
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