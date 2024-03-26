Минутка романтики. Комментатор Вадим Шевякин сделал предложение в прямом эфире перед матчем Украины

Перед матчем Украина - Исландия, финалом квалификации Евро-2024, комментатор Вадим Шевякин сделал предложение журналистке Марине Машкиной в прямом эфире в начале трансляции матча.

Ранее спортивная журналистка Марина Машкина показывала, как ее муж-комментатор "Мегого" работает в условиях войны.

Ее видео в Тик Токе собирают немало просмотров, одно из них, например, посмотрело уже более 371 000 человек.