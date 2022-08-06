Украинская женская команда сыграет в чемпионате Швейцарии
Харьковский клуб Перша Столиця будет играть в лиге кантона Цюрих
Фото: Житлобуд-1
Харьковская женская команда "Перша Столиця", молодежный состав "Житлобуда-1", покинула Украину после начала полномасштабной войны с Россией. Состав клуба был эвакуирован в Швейцарию.
Ранее FIFA разрешила женским командам в возрасте от 13 до 22 лет проживать и тренироваться на базе организации. Также – проводить международные матчи. В следствии этого, "Перша Столиця" получила возможность участвовать в четвертой национальной лиге Швейцарии кантона Цюрих.
В новом сезоне команда будет играть под названием SC "Wipkingen ZH-3", и расположится на базе клуба "Випкиген". Украинки будут играть на стадионе "Хардхоф" в городе Цюрих.
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