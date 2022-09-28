Женская команда Ворсклы не смогла пробиться в группу Лиги чемпионов

Женская Ворскла-Харьков-2 (бывший Жилстрой-2) не смогла пробиться в групповой раунд женской Лиги чемпионов.

Футболистки Натальи Зинченко на своем пути к групповому этапу уже успели одолеть грузинскую Гурию (5:0) и казахстанский Шымкент (2:0), однако оступились в противостоянии с албанской Влазнией.

После домашней ничьёй 1:1 украинки уступили на выезде 1:2.

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Украинки начали активно, много прессинговали, однако с реализацией у нас сразу не задалось.

Вместо этого, незадолго до начала перерыва команда Зинченко потеряла мяч на правом фланге защиты, и после навеса Паттерсон головой переправила мяч в сетку.

После забитого гола албанки закрылись и игра стала довольно вязкой.

Игра неторопливо подходила к своему завершению, однако концовку команды выдали ударную.

Сначала, Ворскла-Харьков-2 получила право на пенальти, которым не воспользовалась Осипян, пробив в правый верхний угол, куда и прыгнула голкипер соперниц. Впрочем, после углового сразу же украинки сравняли счет.

Впрочем, уже через 5 минут молниеносный выстрел соперницы в дальний верхний угол окончательно лишил команду Зинченко каких-либо мечтаний о еврокубках в этом сезоне.

Влазния – Ворскла-Харьков-2 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Паттерсон, 35, Бериша, 88 – Корсун, 84

На 84 минуте Ольга Осипян («Ворскла-Харьков-2») не реализовала пенальти (вратарь).

Ворскла-Харьков-2: Бондарчук – Корнейл, Подольская, Корсун, Филенко – Котяш, Осипян – Радионова, Калинина, Андрухив (Андрущак, 77) – Кравчук.