Женский чемпионат. Кривбасс примет Ладомир, а Шахтер отправится в гости к Днепру-1

В женском чемпионате начинаются поединки 18-го тура, которые будут разделены на три дня. Игровая программа откроется в субботу, где "Днепр-1" примет в гости "Шахтер". Дончанки подходят к этой встрече в статусе фаворита. Команда Романа Заева находится в отличной форме, одержав 4 победы в 5 последних матчах. Днепрянки не могут похвастаться такими результатами. Хотя все-таки стоит отметить прогресс днепровской команды. В прошлом туре они разгромили "Атекс" и поднялись на шестую строчку. "Шахтер" точно даст бой, но и "Днепр-1" будет придерживаться победной тактики.

"Мариуполь" встретится с "Колосом". Ковалевская команда не проигрывает уже две игры кряду. Нужно добавить, что коллектив из Ковалевки имеет еще два матча в запасе. У мариупольчанок неутешительные показатели. Подопечные Карины Кулаковской потерпели два поражения подряд с общим счетом 1:9. В турнирной таблице соперниц разделяет 11 очков - "Мариуполь" идет 8-м, а "Колос" располагается на 4-й строчке. В первом круге успеха добился ковалевский клуб (5:1). Впрочем, обе команды будут прикладывать максимум усилий, чтобы обеспечить положительный исход.

"Верес" померяется силами с "Атексом". Ситуация у киевского клуба крайне тяжелая - киевлянки еще не выигрывали в текущем сезоне. Более того, команда пропустила больше всех - 126 мячей, а забила лишь 6. Ровенчанки тоже не блещут результатами. Их серия без побед достигла 3 матча - 1 ничья и 2 поражения. Ровенская команда выглядит получше и вероятно, постарается прервать свою полосу неудач.

"Динамо" должно было отправится в гости к "Пантерам" в Умань, но игра была перенесена. Такое решение было принято для безопасности участников поединка. Напомним, ночью 28 апреля российские террористы нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани.

"Пантеры" должны были принимать "Динамо" на своем поле, но игру отменили. Встреча должна была состояться на стадионе в Умани, но для безопасности участников поединка решение о его переносе. Напомним, ночью 28 апреля российский террористы нанесли ракетный удар по многоэтажке.

"Динамо" отправится в гости "Пантерам". Киевлянки подходят к очной встрече на фоне двух триумфа подряд. В активе уманчанок две победы, в пассиве - 3 поражения. У черкасской есть игра в запасе, но это ни чуть не пугает динамовок. Соперницы находятся на разных полюсах турнирной таблице, ведь столичный клуб опережает соперниц на 13 очков. Тем не менее у "Пантер" огромное желание выбраться из опасной зоны.

"Кривбасс" в родных стенах сыграет с "Ладомиром". Криворожский клуб сенсационно оступился в последних двух матчах. Такого от команды наверное никто не ожидал. Нельзя сказать, что это психологически деморализовало криворожанок. Наоборот. Футболистки "Кривбасса" будут хорошо мотивированы и агрессивны. Волынянки не демонстрируют отличных результатов. Команда проиграла два раза подряд и опустилась ниже в таблице. Правда, у "Ладомира" есть еще два поединка в запасе. Хоть и все складывается в пользу "Кривбасса", произойти может всякое.

"ЭМС-Подолье" будет противостоять "Ворскле". Полтавчанкам нет равных в чемпионате. Дело в том, что еще никто не смог обыграть этот коллектив. Невероятная беспроигрышная серия подопечных Натальи Зинченко насчитывает 16 матчей. Винничанки последний раз очки набирали месяц назад. Из минусов также ненадежная оборона - в 5 встречах 8 пропущенных мячей. Игра соперниц в первом круге получилась зрелищной - тогда "Ворскла" отгрузила в ворота "ЭМС-Подолье" семь безответных мячей. Что же нас ожидает на этот раз? Стоит заметить, что у команд имеется по одному поединку в запасе.

Чемпіонат України з футболу серед жінок. 18-й тур

29 апреля (суббота)

"Днепр-1" - "Шахтер" 12:00

"Мариуполь" - "Колос" 13:00

"Верес" - "Атекс" 14:00

30 апреля (воскресенье)

"Пантеры" - "Динамо" перенесено

"Кривбасс" - "Ладомир" 14:00

1 мая (понедельник)

"ЭМС-Подолье" - "Ворскла" 12:00