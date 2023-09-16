Женский чемпионат. Ворскла против Динамо, Кривбасс - Колос и другие матчи

В этот уикэнд пройдет 6-й тур чемпионата Украины среди женских команд. Его программа продлится три дня. "Ладомир" проведет домашний матч против "Днепра-1". Днепрянки удачно стартовали в чемпионате, однако затем у команды началась череда неудач. Команда Елены Кудзиевой потерпела два поражения кряду. Обидчицами днепрянок стали "Ворскла" и "Шахтер". Правда, "Днепру-1" есть чем п похвалиться. Днепровская команда обыграла "Динамо" (2:0) и вышла в 1/4 финал Кубка Украины. "Ладомир" не показывает стабильную форму - 2 поражения, 2 победы и 1 ничья. В турнирной таблице днепрянки на 5-й строчке, в то время как волынянки расположились на 8-м месте.

"Ворскла" встретится дома с "Динамо". Перед киевлянками стоит непростое испытание: сохранить свои ворота в неприкосновенности, а в идеале еще и забить. А все потому, что полтавчанки остаются единственными, кто еще не пропускал в сезоне. Соперниц разделяет четыре строчки - "Динамо" имеет в своем активе восемь очков, а "Ворскла" - десять баллов. За всю истории команды дважды встречались - и в обоих случах удача была на стороне полтавской команды.

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"Шахтер" на своем поле примет "Пантер". Соперницы подходят к этому противостоянию в совершенно разной форме. Дончанки выиграли 3 из 5 матчей, пропустив 9 раз. Уманчанки не впечатляют, добыв лишь одну победу. Отрыв черкасской команды от донецкой составляет шесть зачетных пунктов. Игра будет либо осторожное, либо зрелищем. Учитывая то, как складывались очные встречи, "Пантерами" будет сложно взломать оборону "Шахтера".

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"Жилстрой-1" в Киеве встретится с "Мариуполем". Мариупольчанки неделю назад сумели прервать 4-матчевую безвыигрышную серию ничьей с "Динамо". (0:0). Харьковчанки пропускали тур. Несмотря на это, дела у харьковской команды обстоят лучше - 7 строчка. А вот мариупольский коллектив с 1 пунктом идет на предпоследней позиции.

"Кривбасс" после неудачного дебюта в еврокубках выйдет на матч против "Колоса". Ковалевки заметно прибавили и захватили лидерство в турнирной таблице. Криворожанки расположились относительно недалеко от своих соперниц. Их разделяет всего два балла. Но при этом у криворожской команды есть игра в запасе. Словом, "Кривбассу" и "Колосу" будет непросто, поэтому есть большие шансы на ничью.

Закрывать тур будут в Виннице, где "ЭМС-Подолье" в родных стенах будет стремиться победить "Верес". Винничанки находятся в зоне вылета, что очень неприятно. Для того, чтобы выбраться, необходимо побеждать дома. Задача, конечно, не из легких, но вполне возможная. Хотя, у ровенчанок мотивация не меньше. Серия команды без побед достигла три матча и лишь три набранных очка.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 6-й тур

16 сентября (суббота)

"Ладомир" - "Днепр-1" 11:00

"Ворскла" - "Динамо" 11:00

"Шахтер" - "Пантеры" 15:30

"Жилстрой-1" - "Мариуполь" 16:00

17 сентября (воскресенье)

"Кривбасс" - "Колос" 12:00

18 сентября (понедельник)

"ЭМС-Подолье" - "Верес" 15:00