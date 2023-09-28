Женский чемпионат. Динамо примет Шахтер, Верес сразится с Кривбассом

Седьмой тур чемпионата Украины среди женщин начнется в пятницу. Игровой день будет стартовать двумя матчами в 12:00. "Днепр-1" встретится с "ЭМС-Подолье". Днепрянки подходят к этому противостоянию с безвыигрышной серией в три игры. Правда, в кубковом турнире они без проблем прошли "Динамо". Винничанки начали сезон неудачно, но затем набрали хорошую форму и поднялись со дна таблицы. В активе днепровской команды девять пунктов, у винницкой - шесть очков. У кого из соперниц больше шансов на победу?

В свою очередь, в столице пройдет матч между первой и последней командой чемпионата. "Ворскла" будет гостить в Киеве у "Мариуполя". В этой паре без сюрпризов - полтавский клуб является очевидным фаворитом. О чем свидетельствуют статистика. Более того, команда с опытом игры в еврокубках. Мариупольчанки находятся в кризисе. Они остаются единственной командой, которая не знает вкуса побед.

Следующие два матча запланировано на субботу. "Верес" в 11:00 примет "Кривбасс". Ровенчанки пока не совсем удачно выступают в текущем розыгрыше. Команда не может победить четыре игры кряду. Криворожанки выглядят неуязвимыми. Если не брать во внимание поединки в Лиге чемпионов, где красно-белые были дважды разгромлены. "Верес" отстает от "Кривбасса" на десять очков.

В то же время начнётся противостояние между "Пантерами" и "Ладомиром". Уманчанки подходят к этой встрече в статусе аутсайдера. Черкасский коллектив сумел одержать лишь одну победу в пяти матчах, при этом имея одну игру в запасе. Волынянки неплохо начали сезон и сейчас находятся на шестом месте турнирной таблицы.

Наибольшее внимание зрителей будет привлечено к украинскому Классико. В воскресенье, "Динамо" на своем поле примет "Шахтер". Киевлянки находятся не в лучшем настроении. Правда, и сыграли они на один матч больше. Столичная команда занимает восьмую строчку, набрав восемь баллов. Дончанки не проигрывают три игры подряд. В официальных поединках команды встречались дважды. В обеих встречах победу одерживал донецкий коллектив. Кто на этот раз окажется сильнее?

Закрывать программу тура доверили командам, находящимся в топ-5. "Колос" померяется силами с "Жилстроем-1". Ковалевки и харьковчанки демонстрируют оптимальную форму. Из разделяет всего один балл. При этом, разница забитых и пропущенных мячей значительно лучше у харьковской команды. К тому же обе команды вышли в 1/4 финала Кубка Украины. На чьей стороне будет удача?

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 7-й тур

29 сентября (пятница)

"Днепр-1" - "ЭМС-Подолье" 12:00

"Мариуполь" - "Ворскла" 12:00

30 сентября (суббота)

"Верес" - "Кривбасс" 11:00

"Пантеры" - "Ладомир" 11:00

1 октября (воскресенье)

"Динамо" - "Шахтер" 11:00

"Колос" - "Жилстрой-1" 12:00