Женский чемпионат. Неудачи Днепра-1 и Вереса, победы Ворсклы и Кривбасса

В женском чемпионате Украины завершились матчи очередного тура. "Днепр-1" на своем поле не смог обыграть "ЭМС-Подолье". Исход встречи решил единственный забитый мяч на 15-й минуте. При чем это был автогол, автором которого стала Аминат Аслаханова. Как итог, поражение "Днепра-1" 0:1.

"Ворскла" на выезде встречалась против "Мариуполя". Полтавчанки повели в счете на 21-й минуте благодаря усилиям Роксоланы Кравчук. После перерыва ситуация не изменилась. Следующее взятие ворот удалось увидеть на 49-й минуте. Хозяева никак не отреагировали на пропущенные голы. А гости, в свою очередь, воспользовались своими моментами и довели дело до разгрома. 6:0 в пользу "Ворсклы".

"Верес" на домашнем стадионе противостоял "Кривбассу". Гостям поля удалось завладеть преимуществом в первой половине игре и реализовать его в забитый гол. На 21-й минуте отличилась Виолета Тян. На перерыв команды ушли при минимальном счете в пользу красно-белых. Во втором тайме криворожанки снова вышли вперед, когда Тян оформила дубль. Ответ ровенчанок последовал через восемь минут. До конца игры результат на табло не изменился и арбитр зафиксировал победу "Кривбасса" 2:1.

"Пантеры" в голевой перестрелке уступили "Ладомиру". Уже на девятой минуте уманчанки вышли вперед благодаря усилиями Оксаны Билокур. Однако перед уходом на раздевалку волынянки выровняли игру. После перерыва команды забили еще по одному голу. И все же удача была на стороне "Ладомира". Команда из Владимира дважды отличилась и установила окончательный счет 4:2.

"Динамо" в родных стенах праздновало победу над "Шахтером" - 1:0. Киевлянки впервые в истории женского Классического обыграли дончанок. О том как это было, читайте здесь.

В рамках заключительного тура "Колос" встречался в домашнем поединке с "Жилстроем-1". Соперницы долго не могли открыть счет в матче. Забитого мяча пришлось ждать практически до конца игры. На 74-й минуте отличилась Светланат Когут (Яруш). Этот гол стал единственным во встрече и принес победу хозяевам -1:0.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 7-й тур

29 сентября (пятница)

"Днепр-1" - "ЭМС-Подолье" 0:1

"Мариуполь" - "Ворскла" 0:6

30 сентября (суббота)

"Верес" - "Кривбасс" 1:2

"Пантеры" - "Ладомир" 2:4

1 октября (воскресенье)

"Динамо" - "Шахтер" 1:0

"Колос" - "Жилстрой-1" 1:0