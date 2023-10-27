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Греция – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию женской Лиги наций

Женский футбол
(1 голосов)

Греция - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 27.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Греция – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию женской Лиги наций

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27-го октября, женская сборная Украины проведет свой третий матч в текущем розыгрыше Лиги наций. Соперницами украинской команды будет сборная Греции.

Состав сборной Украины: Самсон – Корсун, Апанащенко, Шматко, Деркач – Гирин, Панцулая, Петрик, Козлова – Овдийчук, Калинина

Матч стартует в 17.00. Смотреть можно на Суспільге YouTube.

Лига наций. Женщины

Греция 17:00 Украина

Видеотрансляция - YouTube

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.10.2023 в 19:59
разгоните этих дармоедок--хватит позорить Украину
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