Греция – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию женской Лиги наций
Греция - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 27.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Сегодня, 27-го октября, женская сборная Украины проведет свой третий матч в текущем розыгрыше Лиги наций. Соперницами украинской команды будет сборная Греции.
Состав сборной Украины: Самсон – Корсун, Апанащенко, Шматко, Деркач – Гирин, Панцулая, Петрик, Козлова – Овдийчук, Калинина
Матч стартует в 17.00. Смотреть можно на Суспільге YouTube.
Лига наций. Женщины
Греция 17:00 Украина
Видеотрансляция - YouTube
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.10.2023 в 19:59
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