Женская сборная Украины одержала свою первую победу в группе Лиги наций
Минимальная победа над сборной Греции
womensfootball.com.ua
Женская сборная Украины во вторник, 31 октября, провела свой очередной матч в группе Лиги наций. И после трех поражений, добыла первую победу, обыграв сборную Греции 1:0.
В целом, команды провели равный поединок – отрезками лучше выглядели украинки, моментами – гречанки.
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В итоге, судьбу матча решил гол на 32-й минуте - Петрик со штрафного попала в штангу, а Апанащенко добила мяч в ворота.
Свой следующий матч в Лиге наций женская сборная Украины проведет против Польши 1 декабря в городе Сталева Воля.
Украина - Греция 1:0
Гол: Апанащенко (32).
Украина: Келюшик, Подольская, Корсун, Шматко, Петрик, Апанащенко, Семкив, Гирин (Панцулая, 79), Кравчук, Овдейчук (Андрухив, 51), Глущенко (Калинина, 88).
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