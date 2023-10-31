Женская сборная Украины одержала свою первую победу в группе Лиги наций

Женская сборная Украины во вторник, 31 октября, провела свой очередной матч в группе Лиги наций. И после трех поражений, добыла первую победу, обыграв сборную Греции 1:0.

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В целом, команды провели равный поединок – отрезками лучше выглядели украинки, моментами – гречанки.

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В итоге, судьбу матча решил гол на 32-й минуте - Петрик со штрафного попала в штангу, а Апанащенко добила мяч в ворота.

Свой следующий матч в Лиге наций женская сборная Украины проведет против Польши 1 декабря в городе Сталева Воля.

Украина - Греция 1:0

Гол: Апанащенко (32).

Украина: Келюшик, Подольская, Корсун, Шматко, Петрик, Апанащенко, Семкив, Гирин (Панцулая, 79), Кравчук, Овдейчук (Андрухив, 51), Глущенко (Калинина, 88).