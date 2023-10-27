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И снова 1:2. Женская сборная Украины потерпела свое третье поражение в группе Лиги наций

Женский футбол
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Проиграли на выезде сборной Греции

И снова 1:2. Женская сборная Украины потерпела свое третье поражение в группе Лиги наций

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

В пятницу, 27 октября, женская сборная Украины провела свой третий матч в группе Лиги наций.

После поражений от Сербии и Польши с одинаковым счетом 1:2, сегодня наши девушки проиграли и в выездном матче сборной Греции.

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Сборная Украины начала матч очень хорошо - уже на 3-й минуте Виктория Гирин сбросила мяч на Яну Калинину, которая с острого угла и протолкнула мяч в ворота соперниц.

Однако удержать свое преимущество до перерыва нашим девушкам не удалось. На 36-й минуте после навеса со штрафного и удара головой гречанки сравняли счет, а после перерыва на 72-й минуте вышли вперед.

Очередное поражение нашей команды, и снова со счетом 1:2.

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Свой следующий матч в Лиге наций женская сборная Украины проведет снова против Греции 31 октября во все том же Ираклионе, хотя поединок и будет для нашей команды и условно домашним.

Греция – Украина 2:1

Голы: Марку (36), Спиридониду (72) – Калинина (3)

Предупреждения: Сидира (54), Марку (63)

Украина: Самсон, Деркач (Семкив, 79), Шматко, Апанащенко, Корсун, Козлова (Кравчук, 46), Петрик, Панцулая, Гирин (Андрухив, 73), Калинина (Глущенко, 46), Овдийчук

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.10.2023 в 19:34
зачем этих дармоедок кормить --разогнать позорят Украину --идёт война мужики играть не умеют
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