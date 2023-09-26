Сборная Украины проиграла Польше в женской Лиги наций

Сегодня, 26 сентября, женская сборная Украины провела свой второй матч в Лиги наций. В Гдыне наши девушки играли со сборной Польши.

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Первый тайм начался в равной борьбе, но со временем хозяйки завладели инициативой, а на 22-й минуте Пайор открыла счет.

Во втором тайме полячки продолжили овладеть значительным преимуществом и на 67-й минуте Пайор сделала дубль, замкнув подачу с правого фланга.

Украинки сумели отыграть один мяч в конце встречи — Шматко замкнула подачу Петрик со штрафного, но большего нашим девушкам достичь не удалось.

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27 и 31 октября в Ираклионе наши девушки проведут 3-й и 4-й туры против Греции.

Польша - Украина 2:1

Голы: Пайор (22, 67) - Шматко (80)

Удалена: Грец (90+3, Польша)

Украина: Самсон, Подольская, Корсун, Петя, Шматко, Андрухов (Гирин, 46), Семков, Панцулая, Овдийчук, Калинина (к) (Кравчук, 46), Козлова (Глущенко, 68).