Женская команда Вереса попробует прервать 8-матчевую безвыигрышную серию в игре с Днепром-1

В женском чемпионате Украины завершился трехнедельный перерыв, вызванный матчами национальных и молодежных сборных. Высший дивизион возобновится в пятницу одним поединком. Программа тура продлится четыре дня.

Стартовать 10-й тур будет во Владимире, где "Ладомир" примет "Ворсклу". Волынянки показывают неплохие результаты: 3 победы, 1 поражение и 1 ничья. Полтавчанки выглядят весьма убедительно. Интересен тот факт, что полтавский клуб остался без еврокубков. Подопечные Натальи Зинченко крупно уступили "Роме" по сумме двух матчей 1:9 и вылетели из женской Лиги чемпионов. Теперь команда может полностью сосредоточиться на выступлениях в чемпионате и Кубке. Отставание "Ладомира" от "Ворсклы" составляет пять зачетных пунктов.

На следующий день запланировали сразу три матча. "ЭМС-Подолье" встретится с "Мариуполем". Мариупольчанки пока ничем порадовать не могу. Эта команда остается пока единственной, которая не выиграла ни одной игры в сезоне. Кроме того, у них наибольшее количество пропущенных мячей - 40. Винничанки подходят к этой встречи более внушительно - в пяти последних поединках они трижды праздновали успех. Между собой команды встречались шесть раз. Три раза фортуна была на стороне "Мариуполя", одна ничья и две победы "ЭМС-Подолье".

"Динамо" будет гостить у "Кривбасса". На данный момент криворожанки идут первыми в турнирной таблице, в то время как динамовки находятся на седьмой строчке. Криворожская команда еще пока не проигрывала в текущем сезоне, правда теряла очки, сыграв вничью с "Ворсклой" (0:0). Столичный клуб за этот период может похвалиться лишь победой над "Шахтером", исход встречи тогда решил один гол. "Кривбасс" чаще забивает, а "Динамо" наоборот - пропускает. Легкой прогулки киевлянкам ждать не стоит.

"Колос" встретится с "Пантерами". Ковалевки демонстрируют относительно хорошие результаты в последних пяти турах чемпионата. В таблице они расположились на третьей позиции, имея в своем активе 19 баллов. С уманчанками ситуация иная. Команда с четырьмя пунктами занимает десятое место. В данный момент у черкасского коллектива четыре игры без побед, при этом три из них завершились поражением. Так что им будет непросто остановить "Колос".

В воскресенье "Верес" будет противостоять "Днепру-1". Обе команды подходят к поединку в статусе аутсайдеров. Безвыигрышная серия ровенчанок достигла уже восемь матчей. В то время как серия днепрянок без побед насчитывает шесть игр. Соперницы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. К тому же, больше всего пропускает ровенский клуб. Отрыв "Вереса" от "Днепра-1" составляет семь очков.

Закрывать тур в понедельник будут соседи по турнирной таблице - "Жилстрой-1" на своем поле сыграет с "Шахтером". Харьковчанки отстают от дончанок на один пункт, и при этом донецкий клуб имеет еще одну в запасе. Если говорить про голы, то подопечные Романа Заева намного успешнее в вопросе реализации своих моментов. Команды между собой ни разу не встречались, так что определить явного фаворита сложно.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 10-й тур

3 ноября (пятница)

"Ладомир" - "Ворскла" 12:00

4 ноября (суббота)

"ЭМС-Подолье" - "Мариуполь" 12:00

"Кривбасс" - "Динамо" 12:00

"Колос" - "Пантеры" 12:00

5 ноября (воскресенье)

"Верес" - "Днепр-1" 13:00

6 ноября (понедельник)

"Жилстрой-1" - "Шахтер" 12:00