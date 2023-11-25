Ворскла обыграла Кривбасс и выиграла Кубок Украины среди женщин
В четвертый раз подряд
Фото: uafwomen
Сегодня, 25 ноября во Львове состоялся финал Кубка Украины среди женщин-2023. В решающей игре встречались "Ворскла" и "Кривбасс".
Счет был открыт в конце первого тайма. На 40-й минуте Вероника Андрухив реализовала штрафной и вывела полтавскую команду вперед. На старте второй половины игры "Кривбасс" совсем потерял инициативу и полтавчанки воспользовались этим. Андрухив отличилась дублем и увеличила преимущество "Ворсклы".
За девять минут до завершения поединка "Кривбасс" остался в меньшинстве - вторую желтую карточку получила Фату Кулибалу. Больше забитых мячей зрители не увидели и финальный свисток зафиксировал победу "Ворсклы" со счетом 2:0.
Заметим, что к этой встречи "Ворскла" подходила в статусе действующего обладателя трофея. В минувшей кампании они обыграли "Левый берег" (2:0). Футболистки "Кривбасса", в свою очередь, впервые в истории играли в финальном поединке.
Таким образом, команда Натальи Зинченко выигрывает четвертый раз подряд женский Кубок Украины.
Кубок Украины среди женщин-2023. Финал
"Кривбасс" - "Ворскла" 0:2
Голы: Андрухив, 40, 46.
Вилучення: Кулибалу, 81.
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