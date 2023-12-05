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Женская сборная Украины обыграла Сербию и избежала прямого вылета в дивизион С Лиги наций

Женский футбол
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Но придется играть переходные матчи

Женская сборная Украины обыграла Сербию и избежала прямого вылета в дивизион С Лиги наций

womensfootball.com.ua

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Женская сборная Украины провела свой заключительный матч в группе Лиге наций – в соперниках наших девушек была сборная Сербии.

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Поединок завершился минимальной победой нашей команды, единственный в матче гол забила Виктория Гирин на 55-й минуте встречи.

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Таким образом, наша сборная заняла третье место в своей группе, и теперь в феврале ее ждут матчи плей-аут за сохранение места в Лиге B. Соперницами украинок станет одна из команд, финишировавшая второй в дивизионе С (Латвия, Черногория или Болгария).

Сербия – Украина 0:1

Гол: Виктория Гирин, 55

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Djibouti (Djibouti)
05.12.2023 в 22:32
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Комментарии 1
Djibouti (Djibouti)
05.12.2023 в 22:32
Гарний результат
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