Женская сборная Украины обыграла Сербию и избежала прямого вылета в дивизион С Лиги наций
Но придется играть переходные матчи
womensfootball.com.ua
Женская сборная Украины провела свой заключительный матч в группе Лиге наций – в соперниках наших девушек была сборная Сербии.
Поединок завершился минимальной победой нашей команды, единственный в матче гол забила Виктория Гирин на 55-й минуте встречи.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Таким образом, наша сборная заняла третье место в своей группе, и теперь в феврале ее ждут матчи плей-аут за сохранение места в Лиге B. Соперницами украинок станет одна из команд, финишировавшая второй в дивизионе С (Латвия, Черногория или Болгария).
Сербия – Украина 0:1
Гол: Виктория Гирин, 55
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djibouti (Djibouti)
05.12.2023 в 22:32
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- WSJ: Южная Корея передаст через США Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов
- В АПЛ произошла первая тренерская отставка сезона
- Официально. Александрия объявила о возвращении Костышина
- Матч между женскими сборными Украины и Польши в Лиге Наций завершился поражением желто-синих
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1