Кривбасс объявил о расформировании второй женской команды
ЖФК "Кривбасс-2" не выйдет на старт второго круга
Фото: ФК Кривбас
ЖФК "Кривбасс-2" прекратил выступления в Первой лиге чемпионата Украины среди женщин, сообщает клубная пресс-служба.
Команда будет расформирована и не выйдет на старт второго круга.
Этому есть несколько причин. Кадровый голод в женском футболе, а также то, что сейчас ряд игроков ЖФК "Кривбасс-2" присоединились к основной команде, что сделало невозможным дальнейшее комплектование состава.
К слову, осеннюю часть сезона ЖФК "Кривбасс" завершил на 5-м месте (из 8) в группе 2 Первой лиги.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
26.01.2024 в 13:26
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Экс-обладатель Золотого Мяча - про своего сына: Если бы мог - я отдал бы ему свои глазы
- ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Шевченко стал главой УАФ, Шахтер согласовал подписание бразильца и возвращение Карима Бензема. Главные новости за 25 января
- 18-летний сын Франческо Тотти подписал контракт с клубом Ла Лиги
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1