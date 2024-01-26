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Кривбасс объявил о расформировании второй женской команды

Женский футбол

ЖФК "Кривбасс-2" не выйдет на старт второго круга

Кривбасс объявил о расформировании второй женской команды

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

ЖФК "Кривбасс-2" прекратил выступления в Первой лиге чемпионата Украины среди женщин, сообщает клубная пресс-служба.

Команда будет расформирована и не выйдет на старт второго круга.

Этому есть несколько причин. Кадровый голод в женском футболе, а также то, что сейчас ряд игроков ЖФК "Кривбасс-2" присоединились к основной команде, что сделало невозможным дальнейшее комплектование состава.

К слову, осеннюю часть сезона ЖФК "Кривбасс" завершил на 5-м месте (из 8) в группе 2 Первой лиги.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
26.01.2024 в 13:26
могли бы за шахтер или за дырку поиграть...
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1
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
26.01.2024 в 13:26
могли бы за шахтер или за дырку поиграть...
Ответить
0
1

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