Кривбасс объявил о расформировании второй женской команды

ЖФК "Кривбасс-2" прекратил выступления в Первой лиге чемпионата Украины среди женщин, сообщает клубная пресс-служба.

Команда будет расформирована и не выйдет на старт второго круга.

Этому есть несколько причин. Кадровый голод в женском футболе, а также то, что сейчас ряд игроков ЖФК "Кривбасс-2" присоединились к основной команде, что сделало невозможным дальнейшее комплектование состава.

К слову, осеннюю часть сезона ЖФК "Кривбасс" завершил на 5-м месте (из 8) в группе 2 Первой лиги.