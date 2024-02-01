Определены место и время матча женской Лиги наций Украина – Болгария

Украинская ассоциация футбола при поддержке федерации футбола Турции согласовали с УЕФА место проведения домашнего поединка национальной женской команды Украины в рамках розыгрыша плей-офф Лиги Наций УЕФА 2024.

Команда Владимира Пятенко в стыковых матчах будет противостоять Болгарии. Сине-желтые во время жеребьевки были сеяными, поэтому первый поединок проведут на выезде.

Первая игра между сборными состоится 23 февраля в болгарском городке Кирджали на центральном стадионе "Арда-Арена". Начало встречи - в 16:00 по Киеву.

Номинально домашний поединок украинская команда проведет 27 февраля на стадионе "Мардан" в турецком городе Анталья. Начало поединка - в 15:00 по Киеву.