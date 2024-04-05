Украина - Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора женского Евро-2025
Женская сборная Украины начинает свой путь в отборе к Евро-2025
womensfootball.com.ua
Сегодня, 5 апреля женская сборная Украины в Анталье начнет свой путь в квалификации Евро-2025 поединком против команды Косова.
Матч начнется в 18:00, прямая трансляция будет доступна на YouTube.
Стартовый состав сборной Украины: Келюшик - Петрик, Апанащенко, Шматко, Басанская - Химич, Семкив - Овдийчук, Глущенко, Андрухив - Кравчук
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