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Украина - Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора женского Евро-2025

Женский футбол

Женская сборная Украины начинает свой путь в отборе к Евро-2025

Украина - Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора женского Евро-2025

womensfootball.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 апреля женская сборная Украины в Анталье начнет свой путь в квалификации Евро-2025 поединком против команды Косова.

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Матч начнется в 18:00, прямая трансляция будет доступна на YouTube.

Стартовый состав сборной Украины: Келюшик - Петрик, Апанащенко, Шматко, Басанская - Химич, Семкив - Овдийчук, Глущенко, Андрухив - Кравчук

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