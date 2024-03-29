Объявлен состав женской сборной Украины на матчи отбора Евро-2025
В апреле наша команда проведет два поединка
Фото: прес-служба УАФ
Сегодня, 29 марта женская сборная Украины по футболу отравилась на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в двух матчах отбора Евро-2025 против Косова и Хорватии.
Сине-желтые начнут свое путешествие автобусом в Кишинев, а затем самолетом отправятся в турецкую Анталью, где и состоится сбор.
Главный тренер нашей команды Владимир Пятенко вызвал 23 футболисток.
Состав национальной женской сборной Украины
Вратари: Екатерина Самсон ("Ворскла" Полтава), Дарья Келюшик ("Кривбасс" Кривой Рог), Екатерина Боклач ("Марсель", Франция).
Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская (все - "Ворскла" Полтава), Ольга Басанская ("Металлист 1925" Харьков), Любовь Шматко ("Галатасарай", Турция), Яна Деркач ("Фомгет", Турция).
Полузащитники: Ирина Майбородина, Надежда Кунина (обе - "Колос" Ковалевка), Анна Петрик, Николь Козлова, Вероника Андрухив, Яна Калинина (все - "Ворскла" Полтава), Елизавета Молодюк ("Шахтер" Донецк), Даяна Семкив ("Кривбасс" Кривой Рог), Тамила Химич, Натия Панцулая, Дарья Апанащенко (все - "Металлист 1925" Харьков)
Нападающие: Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Инна Глущенко ("Ницца", Франция), Роксолана Кравчук ("Ворскла" Полтава).
Напомним, женская сборная Украины попала в группу В4, где ее соперницами будут игроки Уэльса, Хорватии и Косово.
5 апреля сине-желтые стартуют в отборе номинально домашним поединком против Косова. Игра состоится на стадионе "Мардан" в турецком городе Анталья. Начало встречи - в 18:00 по Киеву.
Поединок Хорватия - Украина пройдет 9 апреля в Запрешиче на Stadion Ivan Laljak-Ivic и начнется в 17:00 по киевскому времени.
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