Чуть не сняли трусы в центре поля. Остановить любой ценой – ТОП смешных и нелепых фолов
Новое видео на канале 120 ярдов
Обычно фолы в футболе несут серьезную опасность, но сегодня мы взглянем на нарушения правил с веселой стороны. Вашему вниманию подборка самых смешных и нелепых фолов.
С кого чуть не сняли трусы? Чем так запомнились Фабио Коэнтрау, Эдин Джеко и Ян Вертонген? И как Дидье Дрогба схватил вратаря за ногу… Шипами в спину? Тоже в видео!
Жми быстрее Play, чтобы узнать о курьезной стороне грубых эпизодов.
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