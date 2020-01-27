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Чуть не сняли трусы в центре поля. Остановить любой ценой – ТОП смешных и нелепых фолов

Зарубежные
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Новое видео на канале 120 ярдов

Чуть не сняли трусы в центре поля. Остановить любой ценой – ТОП смешных и нелепых фолов
Новина українською

Обычно фолы в футболе несут серьезную опасность, но сегодня мы взглянем на нарушения правил с веселой стороны. Вашему вниманию подборка самых смешных и нелепых фолов.

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С кого чуть не сняли трусы? Чем так запомнились Фабио Коэнтрау, Эдин Джеко и Ян Вертонген? И как Дидье Дрогба схватил вратаря за ногу… Шипами в спину? Тоже в видео!

Жми быстрее Play, чтобы узнать о курьезной стороне грубых эпизодов.

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В статье: 120 ярдов
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