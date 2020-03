Схитрил, а теперь стыдно? Петреску заменил 18-летнего игрока через 23 секунды после начала матча

Главный тренер клуба "ЧФР Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника Алина Фика через 23 секунды после начала матча чемпионата Румынии с "Газ-Метаном" (0:0). Причина в том, что в высшем дивизионе страны на поле обязательно должны выходить 2 футболиста не старше 21 года, а один из них должен отыграть весь поединок.

Таким образом, Петреску сумел обойти данное правило: вышло двое, но отыграл, по сути, один. Фика заменил более опытный футболист – Алин даже не дотронулся до мяча. В румынских СМИ активно обсуждают инцидент, обвиняя Петреску в неспортивном поведении.

What's the fastest substitution ever? CFR Cluj manager Dan Petrescu replaced 18-year-old Alin Fica after 23 seconds today! The boy didn't even touched the ball. #Liga1 (1/2)pic.twitter.com/ftRvUMCMKi